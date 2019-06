​Incendie à Médina Yoro Foulah : plus d'une vingtaine de maisons réduites en cendres

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dimanche 02 juin 2019, dans le village Sirouyel situé dans la commune de Kiréwane, département de Médina Yoro Foulah. Plus d’une vingtaine de maisons réduites en cendres.



Selon la Rfm qui donne l’information, les secours, venus de la Gambie et du Sénégal ont eu d’énormes difficultés pour maîtriser les flammes, à cause du manque d’eau. Le sinistre proviendrait d’une cuisine.