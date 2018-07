​Incendie à Thiaroye Gare : énormément de matériels partis en fumée

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré, ce vendredi au quartier Tawfekh, dans la commune de Thiaroye Gare. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Les populations qui on circonscrit le feu par leurs propres moyens, déplorent l’arrivée tardif des sapeurs-pompiers.



« C’est à partir de 20 heures que j’ai été informé de l’incendie. Je me suis déplacé et j'ai alerté le Commandant de la gendarmerie avant d’appeler les sapeurs-pompiers qui n’ont pas voulu venir. Nous les populations, nous avons tout fait pour circonscrire le feu. Parce que les sapeurs ont été un peu en retard », a déclaré Mayécor Diouf habitant dudit quartier.