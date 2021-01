​Incendie à Touba Kandiani: les habitants dénonce le désenclavement qui a retardé les secours

Un incendie a causé de nombreux dégâts à Touba Kandiani, village de la commune de Guint-Paté dans le département de koungheul. Les habitants retracent le film du drame de la localité qui manque presque de tout.



L’inaccessibilité de la localité qui manque de route praticable a joué sur le retard des sapeurs-pompiers qui ont mis 5 heures de temps pour arriver sur les lieux.



« Les sapeurs-pompiers sont arrivés tardivement. Il n’y a pas de route en bon état dans cette zone. Il nous faut une piste de production pour désenclaver cette localité. Les dégâts sont multiples, incalculables. Tout est parti avec les flammes, nos graines d’arachide, du foin, du mille, du maïs et du matériel agricole », déclare leur porte-parole du jour.



« On n’a plus où passé la nuit. Même pas de natte où les enfants peuvent dormir. On passe la nuit presque à la belle étoile. Nous utilisons des pagnes pour les femmes et enfants », indique-t-il.



Les populations qui ont salué la réaction rapide des autorités, réclament une structure sanitaire pour sauver des vies dans cette zone. 15 concessions ont été réduites en cendres avec le petit ruminant et le matériel des habitants de ce village qui actuellement se servent de draps et de pagnes pour permettre aux femmes et aux enfants de ne pas dormir à la belle étoile.