​Incendie à l’usine de zircon de GCO à Diogo : une réouverture complète envisagée début 2027

L’usine d’extraction de zircon de la filiale sénégalaise du groupe minier français Eramet, Grande Côte Opérations (GCO), implantée à Diogo, dans la région de Thiès, a été ravagée par un incendie le 22 février dernier. Son directeur général, Frédéric Zanklan, espère une reprise complète des activités de l’usine d’ici le premier trimestre de 2027.



« Nous avons lancé des appels d’offres pour cela et avons commencé à acheter du matériel pour la reconstruction de l’usine d’extraction de zircon. Nous espérons arriver à une montée en puissance à la fin de 2026. Au début du premier trimestre 2027, nous reviendrons à une capacité nominale de production de 100 % », a assuré M. Zanklan.



Dans une interview accordée à l’APS, il a indiqué que lors du sinistre, des équipements ont été endommagés par les flammes, ce qui a réduit à 30 % la capacité de production de GCO.

Frédéric Zanklan a aussi précisé que l’incendie n’avait fait aucun blessé et n’avait pas engendré des pertes en vies humaines non plus.



En poursuivant, il a rassuré: « Après l’incendie, nos équipes travaillent d’arrache-pied pour trouver des solutions nous permettant de marcher en mode dégradé. Nous avons pu redémarrer la production à hauteur de 30 % à partir de la fin du mois d’avril. Nous avons entamé en même temps la reconstruction ».



Selon lui, l’entreprise minière est « en train d’évaluer les besoins en termes de main-d’œuvre et d’équipements ». Il a précisé que le coût exact de la « reconstruction » reste à déterminer.

M. Zanklan a soutenu que GCO espère bénéficier d’un « dédommagement » pour les pertes engendrées par l’incendie.



Après avoir salué la « résilience » des travailleurs à la suite de l’incendie, il s’est félicité du « soutien » apporté par les autorités sénégalaises ainsi que par les autres compagnies minières après cet incident.