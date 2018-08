​Incendie au marché Tilène : Mohamed Dionne attendu à Ziguinchor ce lundi

Mohamed Boun Abdallah Dionne sera ce lundi au marché Tilène de Ziguinchor comme l’avaient annoncé les ministres qui l’ont précédé sur les lieux, notamment Pape Gorgui Ndong et Aminata Angélique Manga. La rencontre a pour objectif d’évaluer les dégâts mais aussi de rencontrer les sinistrés.



Selon la Rfm, il devrait, au cours de cette visite, annoncer la reconstruction du marché, mais cette fois-ci à la dimension sous-régionale. Du côté des commerçants, cette décision, est très bien accueillie. «Ça nous fera oublier tout ce qui s’est passé », lance le délégué des commerçants, «Boy sérère».



L’incendie a eu lieu vendredi dernier et avait ravagé plus de 360 cantines et des dégâts estimés à près d'un milliard de francs Cfa.