​Incendie au quartier Léona de Kaolack : des pertes estimées à plus de 10 millions de F CFA

Un incendie qui s’est déclaré, tôt ce jeudi au quartier Leona de Kaolack dans un restaurant qui a pris feu. Des dégâts énormes ont été enregistrés. Les pertes sont estimées à 10 millions de F CFA environs. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux.



« Les secours de la 38e Compagnie ont été alertés à 5 heures 48 minutes d’un incendie dans un restaurant à Leona. Sur place, on a dans un premier temps cherché à éviter la propagation, en attendant que le courant soit coupé. Et Dieu merci, le feu ne s’est pas propagé. Nous avons déployé deux (2) engins d’une capacité de 10 000 litres l’un et l’autre de 5.000 litres. Et également un Véhicule Léger d’Intervention (VLI) », explique Samba Athie le sous-lieutenant des Sapeurs-pompiers à Kaolack.



Très affectée, la propriétaire du restaurant estime les dégâts matériels à près de 10 millions de F CFA. Pour le moment, l’origine de l’incendie reste inconnue. Mais la police a ouvert une enquête, livre I-Radio.