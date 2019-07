​Incendie du véhicule présidentiel: le Procureur, Serigne Bassirou Guèye ouvre une enquête

L’affaire de l’incendie véhicule présidentielle qui a pris feu à l’entrée de Nguéniène (87 Km de Dakar) en marge des obsèques d'Ousmane Tanor Dieng, prend une dimension judiciaire. Le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet accident inédit.



Selon le « Quotidien » qui donne l’information, le dossier est confié à la Police judiciaire qui déterminera les causes de cet accident. Le journal indique qu’aucune piste n'est écartée. Mercredi, Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta ont connu une mésaventure : la limousine présidentielle dans laquelle ils roulaient a pris feu. Plus de peur que de mal pour les deux chefs d'État, sortis indemnes de l'incident.