​Inde: 77 morts dans des inondations au Kerala

La mousson a causé d'importantes inondations dans le Kerala, un État touristique du sud du pays.

Le bilan des inondations dans l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, est passé jeudi à 77 morts, ont annoncé les autorités, alors que de nouvelles zones sont menacées par les pluies torrentielles. Mercredi, un précédent bilan faisait état de 67 morts.



Plus de 60.000 personnes ont été déplacées, trouvant refuge dans des camps provisoires, alors que la marine et l'armée multiplient les opérations de secours, a déclaré un responsable du centre de gestion des catastrophes du Kerala.



D'avantage de pluie attendue

"Tous les districts sont en alerte rouge car on attend davantage de pluie pendant les prochaines 24 heures", a-t-il ajouté. Les liaisons ferroviaires et aériennes ont été suspendues dans l'Etat, où des milliers de maisons ont été endommagées ou totalement détruites.



Prisé des touristes pour ses plages bordées de palmiers et ses plantations de théiers, l'État subit de fortes pluies chaque année lors de la mousson, mais les précipitations ont été particulièrement fortes cette année. Plus d'un million de touristes ont visité le Kerala l'année dernière, selon des statistiques officielles.