​Inde : vers la dépénalisation de l'homosexualité

La Cour suprême indienne a promis de réexaminer une loi héritée de la colonisation britannique criminalisant l'homosexualité, une décision considérée par les organisations locales de défense des droits de l'homme comme un pas vers la dépénalisation.



La plus haute juridiction indienne estime que certaines personnes vivant en Inde sont "dans un état de peur" à cause de cette loi.



Elle a demandé à plusieurs juges de statuer sur la question.



La Cour suprême a prononcé l'an dernier un jugement historique sur le droit à la vie privée.



La décision prenait en compte, pour la première fois, l'orientation sexuelle.



La plus haute juridiction indienne avait cassé en 2013 un jugement de la Haute Cour de Delhi dépénalisant l'homosexualité, ce qui avait causé un grand émoi parmi les défenseurs de la dépénalisation.



Les poursuites judiciaires pour homosexualité sont rarissimes en Inde.