​Indemnisation des agriculteurs : un soulagement pour les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda

Les agriculteurs des régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda peuvent enfin respirer. Grâce à une initiative louable, 156 organismes paysannes de ces régions ont été récemment indemnisées à hauteur de 21 millions de FCfa. Cette compensation fait suite à une baisse des rendements provoquée par la dégradation des conditions agro-écologiques lors de la saison agricole 2022-2023.



L'annonce de cette aide salvatrice a été faite par Omar Cissé Sow, Directeur technique et commercial de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (Cnaas), lors de la convention annuelle des performances 2023 entre le Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural (Padaer-II) et la Cnaas.



Expliquant le contexte, M. Sow a déclaré : « Nous sommes venus à Tambacounda pour payer les producteurs, suite à la baisse de leurs rendements provoquée par la dégradation des conditions agro-écologiques de la saison agricole 2022-2023 ». Cette indemnisation revêt une importance capitale pour les agriculteurs de ces régions, qui ont été durement touchées par les aléas climatiques et les conditions météorologiques défavorables. Selon L'Observateur, elle témoigne de l'engagement des autorités à soutenir le secteur agricole et à protéger les intérêts des travailleurs ruraux face aux défis environnementaux.