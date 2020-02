​Indemnité de départ à la retraite : des cheminots bloquent la circulation du train à Thiès

Les cheminots à la retraite ont bloqué ce jeudi matin la circulation du train à Thiès, ville située à 70 km de l'est de Dakar. Ils réclament leurs indemnités de départ à la retraite qu’ils attendent depuis deux (2) ans.



Selon Aliou Sow, ex-chef de gare, « au départ les gens n’étaient pas là, le train est parti avant 8 heures. Nous avons décidé de perturber les autres circulations. Nous n’avons même pas d’abris ».



Pire, ajoute-t-il, « nous sommes sous location. Vous allez à l’Ipress pour prendre votre pension de retraite, on vous dit qu’il y a 9 ans, on ne vous a pas versé votre retraite. Alors que sur notre bulletin de salaire, on nous présente les cotisations de l’Ipress. On nous donne de maigre pension, c’est de l’escroquerie ça. C’est du détournement ».



Ces ex-travailleurs très déterminés, ne comptent pas baisser les bras. Ils disent qu’ils sont prêts à mourir à petit feu. Ils interpellent le chef de l’Etat à régir.