​Indemnités de logement impayées: 7.000 contractuels de la santé menacent de paralyser les hôpitaux publics

L'Etat a octroyé des indemnités de logement aux agents cadres de la santé suite aux accords avec les syndicats. Toutefois, le premier paiement n'a concerné que les agents ayant le statut de fonctionnaire. ‘’Une discrimination’’ qui a fait réagir le reste du personnel notamment les contractuels qui ont saisi le ministre de la Santé et de l'Action sociale à ce propos.



« A l'issue d'un mouvement de grève initié par l'intersyndicale de la santé, des échanges entre le Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye et son homologue des Finances Moustapha Ba avaient abouti à une avancée majeure : le déblocage d'une rallonge budgétaire en 2022 pour la prise en charge des omis dans le paiement de ces indemnités, en l'occurrence les contractuels. Un espoir de courte durée pour ces derniers car un mail destiné au patron d’Eps précise que lesdites indemnités ne concernent que les agents fonctionnaires. Le reste est laissé en rade toujours », a déclaré Abou Ba, coordonnateur national dudit collectif.



Ces agents contractuels, qui font fonctionner les hôpitaux publics, se sont engagés dans une dynamique de lutte pour, disent-ils, réparer cette injustice à leur endroit. « Nous sommes prêts à tout, quitte à paralyser le service public de la santé pour le respect de la réglementation encadrant ces indemnités de logement », a mis en garde Abou Ba dans les colonnes du journal "Libération". A noter que ces indemnités étaient de 50.000 F CFA en 2022, 75. 000 F CFA 2023 et 100.000 F CFA en 2024.