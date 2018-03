​Indemnités de logement : l'indice '1068' du traitement salarial relevé à l'indice '1124'

A la sortie de la réunion de négociation entre le gouvernement et les enseignants du Saes, le porte-parole du gouvernement a annoncé le relèvement de l'indice 1068 du traitement salarial des enseignants qui passe à l'indice 1124 afin de bien traiter la situation salariale de ces derniers.



« Ce relèvement d’indice consiste à la revalorisation , parce qu'il y avait l'indice 1068 des professeurs de classe exceptionnelle qui étaient rémunérés au niveau du traitement salarial, qui n'était pas conforme à leur niveau », a déclaré le porte-parole du gouvernement.



M. Gueye d’ajouter : « pour procéder au relèvement de l'indice, la même démarche d’avancée a été consignée en ce qui concerne l’indemnité spéciale de logement. Et, il y avait deux catégories qui sont une indemnité pédagogique et une indemnité de logement ».



Pour les enseignants logés, indique-t-il, il sera procédé à une retenue de 200 000 francs Cfa pour ceux qui sont dans les villas et une retenue de 150 000 francs Cfa, pour ceux qui sont logés en appartement.