​Indépendance de la justice : «il y a des faiblesses et des défis à relever dans le secteur de la justice»,

Le ministre de la justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a présidé l’atelier de validation de la lettre de politique sectorielle du ministère de la justice tenu ce mardi dans la matinée dans un hôtel de la place. Une occasion pour les acteurs de réfléchir sur une vision des axes stratégiques, des objectifs à atteindre et des programmes à mettre en œuvre.



Sur la question de l'Indépendance de la justice au Sénégal qui est l'une des préoccupations des praticiens de la justice, Ismaïla Madior Fall de répondre qu': «on a aujourd’hui enregistré beaucoup d’efforts qui sont faits dans le cadre de l’administration pénitentiaire pour améliorer le confort des détenus. Nous avons aussi des efforts importants qui ont été faits dans le secteur de l’éducation surveillée pour assurer la gestion des enfants qui sont en conflit avec la loi».



Toutefois, le ministre de la Justice reconnait qu’il y a des faiblesses et des défis à relever dans ce secteur : «nous avons vu qu’il y a aussi des insuffisances, des faiblesses et donc des défis à relever», a-t-il souligné.



Parmi ces défis à relever, souligne-t-il, «le défi de renforcement de la modernisation de la justice, par exemple au niveau des textes, il a été constaté quelques insuffisances, quelque faiblesses relativement à la procédure de nomination des magistrats, l’amélioration de la carte judiciaire, faire en sorte que la carte judiciaire qui est encore dans une certaine mesure théorique dans certaines zones soit une réalité dans la plus part des localités du pays pour favoriser ce qu’on appelle la proximité de la justice vis-à-vis du justiciable».



De même, poursuit-il, il y a «l’amélioration de l’infrastructure pénitentiaire parce qu’il s’agit dans le document de planifier la construction de nouvelles prisons, de renforcer les mesures de réinsertion sociale des détenus, il y a aussi la plus importante qui est la mise en œuvre de l’aide de politique sectorielle dans une philosophie de gestion axée sur les résultats quitte à avoir des contrats de performance dans le secteur».