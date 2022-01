​Infirmerie des « Lions » : Bamba Dieng et Ballo Touré blessés, Sadio pourrait s'entrainer ce vendredi

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal n’a pas réussi à garder son groupe au complet depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Si ce ne sont pas les cas de Covid-19, ce sont les blessures qui minent la « Tanière ».



25 joueurs ont été présents jeudi au dernier galop des « Lions ». Trois absents ont été enregistrés. Fodé Ballo-Touré blessé aux adducteurs, Bamba Dieng touché au genou et Sadio Mané, qui depuis son choc face au gardien du Cap-Vert, mardi dernier ne s’est pas entraîné sur la pelouse de Tagidor Garden jeudi. Selon la Fédération sénégalaise de football, il se porte bien et pourrait s'entrainer avec le groupe ce vendredi.



L’attaquant de Liverpool était en salle. Il est aperçu en photo, très détendu, en train de faire de la musculation. Selon le directeur technique national, Mayacine Mar, Sadio Mané est prêt pour la rencontre du dimanche face à la Guinée Équatoriale. « Sadio va, très bien. Il ne ressent plus rien. Il devrait être même reprendre l’entraînement collectif aujourd’hui », a-t-il fait savoir.



Bamba Dieng, auteur d’une entrée fracassante face au Cap-Vert, pourrait ne pas fouler la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Celui qui a marqué le but du break contre les « Requins » bleus souffre d’une blessure au genou gauche. Il a été touché lors de la séance du mercredi. L’attaquant de l’Olympique de Marseille se déplacerait même à l’aide d’une béquille.



Le Directeur technique national a tenu à rassurer tout le monde sur l’état de santé du « Lion ». « Bamba a eu un petit choc, mais ce n’est pas méchant. Le staff médical a préféré le garder aux soins », a affirmé le DTN.



Pour ce qui est de Ballo-Touré, il pourrait être out pour le reste de la compétition. Remplacé à la 95e minute face au Cap-Vert, le latéral gauche de l’AC Milan souffre des adducteurs. « Ballo-Touré a des problèmes aux adducteurs, il est aussi aux soins », a informé Mayacine Mar.



À 48 heures du quart de finale, Aliou Cissé ne dispose toujours pas de son effectif. Les « Lions » sont attendus ce vendredi à Yaoundé, où ils affronteront dimanche, à 19 h 00 GMT, la Guinée Équatoriale, tombeuse du Mali en huitième de finale (0 - 0, t.a.b. 6-5).