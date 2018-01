​Injures sur les réseaux sociaux-Ismaïla Madior Fall prévient: «La loi sera appliquée dans toute sa rigueur»

A noter que dans ce lot des insulteurs du net, on peut ctier le célèbre Assane Diouf, qui croupit à la Maison d’arrêt et de correctionnelle ( Mac) de Rebeuss depuis plus de deux (2) mois pour avoir tenu des propos injurieux à l’endroit de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides.

Toute personne qui insulte les chefs religieuse sur les réseaux sociaux encoure des peines lourdes, a tenu à prévenir le ministre de la justice, qui était à Touba pour présenter ses condoléances, en compagnie de ses collaborateurs.«La loi sera appliquée dans toute sa rigueur contre toute personne qui s’attaquera à un ministre du culte. Je ne citerai pas de nom, mais déjà des gens sont sous mandat de dépôt. Et à chaque fois que des faits d’injures sur les réseaux sociaux sont avérés le ou les coupables seront sévèrement punis, conformément au code pénal », a déclaré Pr Ismaïla Madior Fall.Et, a-t-il ajouté : «Chaque fois que des faits d’injures sur les réseaux sont avérés, le ou les coupables seront sévèrement punis, conformément au Code pénal ».