​Inondation au marché Central au poisson de Pikine : le Collectif national des mareyeurs réclame des mesures urgences

Le marché Central au poisson de Pikine renoue avec la saleté. Les commerçants ne peuvent plus cohabiter avec les eaux usées. Cette eau pluviale mélangée eaux de fosse septique, stagnent dans certains endroits du marché. Ce qui pousse le Collectif national des mareyeurs à réclamer des mesures urgentes.



« C’est vraiment à notre regret de voir le marché inondé. Actuellement, si nous pouvons avoir des canalisations, c’est mieux pour nous. Mais à l’heure ou nous sommes, la solution est qu’il faut des camions citerne pour curer l’eau. Après l’hivernage, nous saurons quoi faire. La principale cause de l’inondation, c’est l’Apix. Nous demandons de l’aide de sa part, et à l’Etat à venir nous secourir », interpelle Moustapha Dieng leur porte-parole.



Pour lui, avoir un dispensaire, c’est une nécessité absolue. « Le président a discuté avec le directeur du marché. Et ils vont trouver probablement des solutions. Qui dit marché aux poissons, dit chambre froide, pour conserver les poissons ».