​Inondation : l’ONAS évoque des "contraintes majeures" liées à l’évacuation d’eaux usées et pluviales

Le Directeur général de l’Office nationale de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Ababacar Mbaye, a listé les "contraintes majeures" liées à la mise en œuvre des opérations d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées avant et pendant l’hivernage.



« Il convient de noter dans la mise en œuvre de ces opérations, un certain nombre de contraintes majeures d’obstruction des canaux par les ordures ménagères, gravats, plastiques, carcasses d'animaux, des branchements clandestins dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales », a-t-il indiqué.



Selon Ababacar Mbaye, l’engorgement des réseaux d’eaux usées par les eaux de pluies, et le problème d'accès des réseaux dans certaines zones « retardent les interventions urbanisation non contrôlée ».



Il a fait savoir que « l’aménagement de zone d'habitations dans des bas-fonds et obstruction des voies d'eau dépassement de capacité des réseaux dans certaines zones à urbanisation galopante et les impacts négatifs de certains projets immobiliers obstruent les voies d'eau ».



A l'en croire, la gestion des inondations accorde une place aux opérations pré-hivernages et hivernages. « L’ONAS a débuté les opérations de curage des canalisations, d'écrêtage des bassins de rétention et la maintenance des équipements depuis le mois d'avril à Dakar et en mai dans les régions ».



L’ONAS a procédé à la « sécurisation de l’alimentation électrique de la station de pompage par la mise en place d’un groupe électrogène de secours de 200 KVA en sus de celui de 500 KVA existant et de la réparation du mur du bassin d'écrêtage sur les parties effondrées, de l'enlèvement quotidien des déchets solides qui retardent l'évacuation des eaux pluviales par l'obstruction des pompes et des grilles », a fait savoir Ababacar Mbaye.



Le DG de l’ONAS invite tous les acteurs, plus particulièrement, les collectivités territoriales à « s’investir dans la sensibilisation, le désensablement des voiries, la gestion des ordures ménagères, la veille et la sécurisation des ouvrages d’assainissement ».