​Inondations à Kaffrine : Abdoulaye Wilane accuse Macky et son gouvernement

La région de Kaffrine est encore sous les eaux après deux pluies enregistrées sur le territoire sénégalais. Une situation qui suscite l’ire du maire de la commune Abdoulaye Wilane, qui accuse le gouvernement de n’avoir pas respecté ses engagements dans le cadre de la lutte contre les inondations.



«Le Président Macky Sall, venu présider le Conseil interministériel puis le Conseil des ministres et son gouvernement avaient pris un certain nombre d’engagements, fait des promesses. Jusqu'ici dans le cadre de la lutte contre les inondations, nous avons le sentiment que Kaffrine est le parent pauvre », fulmine Abdoulaye Wilane.



L’édile socialiste de poursuivre : «ce qui est fait pour d’autres localités, même s’il a été programmé quelques fois dans le cadre d’un budget, ça n’a pas été fait à Kaffrine.»



«On a plus profité de ces inondations pour enrichir éhontément des hommes d’affaires véreux que régler le problème», révèle-t-il sur la Rfm.



Pour régler le problème, la maire prévoit de couper dès ce mercredi les grands arbres qui menacent la sécurité des personnes et des usagers notamment de la préfecture.