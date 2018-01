​Inondations en RDC : bilan à la hausse

Le ministre provincial de la Santé publique et des Affaires sociales qui s'est rendu dans la capitale congolaise a déclaré que 35 corps ont été retrouvés et transportés vers diverses morgues de Kinshasa.

Selon Dominique Weloli, le bilan n'est que provisoire et le nombre de victimes pourrait augmenter tandis que les opérations de recherche se poursuivent sur le terrain. "Au niveau de la morgue centrale de Kinshasa, j'ai dû accueillir onze morts, plus les treize qui sont venus de Ngaliema (commune populaire sur les collines de Kinshasa particulièrement touchée)", a-t-il ajouté.

Avec une population de 12 ou 14 millions d'habitants selon les estimations, Kinshasa est l'une des plus grandes villes d'Afrique.

Face à cette explosion démographique, une grande partie de la population vit dans des logements précaires. Il s'agit surtout d'abris construits avec des matériaux non durables à flanc de ravins susceptibles de s'écrouler dans de pareilles circonstances.