​Insalubrité au marché Castor: les commerçants souffrent le martyr

Les commerçants du marché Castor fustigent la présence des eaux usées qui inondent les lieux de commerce. Ils invitent l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) à décanter la situation le plus rapidement possible.



« Depuis cinq (5) jours, nous vivons cette situation. Chaque année, nous vivons la même chose. L’ONAS était là, quelque temps, depuis lors, il n’est plus revenu. Nous sommes exposés, nous avons peur pour notre santé avec la pandémie de Covid-19 », dénonce leur porte-parole.



Ces commerçants invitent l’ONAS à venir régler la situation. « Nous demandons à l’ONAS de décanter la situation définitivement. Nous ne pouvons plus vivre comme ça chaque année avec ces eaux usées », dit-il.



Les commerçants comme les clients, ont du mal à vaquer à leur préoccupation à cause de la présence de ses eaux.