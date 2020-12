​Insécurité à Touba: les habitants du quartier Gare Bou Ndaw crient leur ras-le-bol

Les habitants du quartier Gare Bou Ndaw de Touba ont effectué une sortie pour dénoncer l’insécurité grandissante constatée dans leur localité. Les habitant de ce populeux quartier de la cité religieuse mettent en cause, la construction inachevée des nombreux cantines et magasins du marché de la localité qui servent de refuges à de jeunes délinquants dont la tranche d’âge se situe entre 10 à 17 ans.



« C’est comme s'ils étaient dans la légalité ces jeunes délinquants-là. Chaque jour, ils prennent d’assaut le marché en se réfugiant dans les bâtiments en construction, et la nuit, ils sortent pour faire leur sale besogne. Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on entende une agression ou un vol dans le marché. Il y a de cela pas longtemps, ils ont violé une jeune fille et une femme », martèle un habitant du quartier.



Dans la même lancée, les habitants ont dénoncé les receleurs tapis dans l’ombre qui couvrent ces jeunes délinquants.



Toutefois, ils interpellent les autorités de Touba à réagir le plus rapidement possible avant que cette situation ne dégénère, livre « Libération ».