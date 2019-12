​Insécurité alimentaire à Kédougou : 272 ménages bénéficient d’un montant total de 72 millions F CFA

Plusieurs ménages touchés par l’insécurité alimentaire à Kédougou et Salémata (au sud du Sénégal) ont reçu la somme totale de 72 millions de F CFA. Le projet Tiers Sud "BayDaaré" vole au secours de ces familles dans le cadre du plan national de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.



Ils sont 272 ménages répartis dans les départements de Kédougou et de Salémata, issus du registre national unifié à bénéficier de l’assistance alimentaire inconditionnel d’un montant total de 72 millions de F CFA.



« Lorsque nous avons réalisé les enquêtes de vulnérabilité dans les années 2016-2017, parmi les zones les plus touchées, par l’insécurité alimentaire, Kédougou et Salémata y figurent. En suite, ont été notés les départements de Tambacounda et de Vélingara », a rappelé Abdou Niang Thiam, Coordonnateur du Projet Tiers Sud "BayDaaré", au micro de Walf radio.