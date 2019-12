​Insécurité dans le Sahel: Mamadou Sambe évoque la sympathie des populations pour les terroristes

Le Colonel Mamadou Sambe, invité de Lr du Temps, de ce dimanche, 15 décembre 2019 sur iradio, reconnaît que la situation sécuritaire s’est dégradée dans le Sahel. Il a également évoqué la collaboration de certaines populations avec les terroristes.



« S’il y a une recrudescence des attaques au niveau du Mali et du Niger, c’est parce qu’il y a une situation particulière. Les terroristes sont parvenus à s’incruster et à s’implanter. Et il est extrêmement difficile pour les forces de défense et de sécurité de ces pays d’être partout », a estimé M. Sambe.



Premier commandant du Secteur-Est de la Minusma basée à Gao, le Colonel Sambe reconnaît que les terroristes ont des initiatives. « Ils ont la sympathie d’une partie des populations et ils en profitent. C’est pourquoi, partout où l’occasion se présente, ils n’hésitent pas à lancer une action d’opportunité », dit-il.



Même si ces attaques terroristes contre des soldats ne sont pas une nouveauté dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest, le Directeur de Timbuktu Institute, reconnaît que cela ne s’était pas produit depuis cinq (05) ans.