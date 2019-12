​Insécurité en mer: les pêcheurs de Mbour et ceux de Fass Boye soldent leurs comptes

L’irréparable a été évité de justesse en haute mer entre pêcheurs de la Petite cote. Les pêcheurs de Mbour armés de coupe-coupe et de haches, se sont attaqués à ceux de Fass Boye en haute mer. Une délégation du Réseau national du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) a fait le déplacement à Fass Boye pour arrondir les angles.



« Il y a eu un incident à Mbour, qui a causé beaucoup de dégats. Étant Secrétaire général au niveau national et dans la région de Thiès, je suis venu avec la délégation du réseau CLPA de Mbour pour discuter entre pêcheurs et trouver une solution à l’interdiction du monofilament et certaines techniques de la pêche. Nous sommes une famille. Et nous sommes venus parce que nous voulons la paix », a déclaré Ndiaga Cissé chargé des affaires administrative du réseau national des CLPA.



Dans tous leurs états, les populations de Fass Boye ont aussi manifesté leur colère au quai de pêche. Et pour cause, trois bateaux étrangers se sont attaqués aux pirogues arrimées à environ 100 mètres de la plage. Le Réseau national des CLPA interpelle les autorités sénégalaises et exigent la venue du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye pour s’enquérir de la situation, mais aussi venir en appui à ces pécheurs.