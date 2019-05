​Installation de la Commission du cadre de concertation : Ali Ngouille Ndiaye dope le Général Niang et sa bande

Le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye a présidé, ce vendredi la séance d’installation de la Commission du cadre de concertation du dialogue national. Il s'est félicité de la composition de l'équipe, qui doit également diriger les travaux sur le processus électoral, de personnalités indépendantes.



Il s’agit, selon le ministre, du Général à la retraite, Mamadou Niang, ancien ministre de l’Intérieur et de l’Observatoire national des élections (Onel), qui va diriger les travaux. Il sera accompagné du professeur Babacar Kanté, d'Abdoul El Mazide Ndiaye, membre de la Société civile, et du Professeur Alioune Sall, ancien juge de la CEDEAO.



Selon le ministre, « l’accueil à l’unanimité et par acclamation de la proposition, de la composition de ladite commission que nous avons fait sur la base de suggestion formulée par l’opposition, les non-alignés et la société civile. La majorité s’étant abstenu d’en faire, témoin cela n’est besoin de notre capacité de notre aisance de nous élever au-dessus de nos contingences du moment. Cela augure de bonnes perspectives ».



Ali Ngouille Ndiaye de préciser : « Il ne saurait manquer au cours de nos travaux et de nos échanges, des moments d’incompréhension. Il est heureux à cet égard de relever que les personnalités proposées par vos soins, ont la réputation d’être des hommes de dialogue rompus à la pratique de la médiation et de la conciliation. J’ose alors espérer de leur appel au dépassement. Le cas échéant, ce sera bien entendu pour l’intérêt supérieur de la nation qui seul doit nous mouvoir ».



