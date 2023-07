​Institution Lucie Leclerc: 9 candidats au Bac ratent l'examen 2023 et dénonce une arnaque de plus de 3 millions FCFA de l'établissement

Les épreuves de l'examen du Baccalauréat ont démarré sur l’ensemble du territoire sénégalais, le mardi 04 juillet 2023. Cette entrée en matière de l'examen qui ouvre aux candidats et candidates la porte de l'Université va se dérouler sans les 9 élèves de l’Institution Lucie Leclerc des Almadies. Ces derniers en classe de Terminale disent avoir été victimes ‘’d’arnaque de leur propre établissement’’. Ces élèves ont payé 11.500 F CFA de frais de dossier pour être candidat au Baccalauréat cette année et 1000 FCFA pour les épreuves facultatives. À cet argent, il faut ajouter 100.000 F CFA de frais d'inscription au début de l'année scolaire et 40.000 FCFA de mensualité d'octobre 2022 à mai 2023. Sois au total plus de 3.922.500 F CFA perdus par ces 9 élèves. Ils ont porté plainte depuis le 30 mai 2023, mais la justice n'a toujours pas déclenché de procédure pour instruire leur dossier. Les neuf élèves ont également révélé la présence de la drogue dans cet institut Lucie Leclerc des Almadies. Ces élèves qui dénoncent les pratiques de l'école interpellent le gouvernement du Président Macky Sall, son ministre de l'Éducation nationale et réclament justice.