​Interdiction de circuler à Dakar: le syndicat des gros-porteurs fustige l'arrêté du Gouverneur

Les chauffeurs de camions et gros porteurs sont en colère contre l’Etat du Sénégal. Ces derniers s’indignent du nouvel arrêté, les interdisant de circuler à Dakar de 6h à 10h, et de 16h à 20h. Ils promettent de s’opposer à cette décision du Gouverneur.



« Il s’agit d’une grande surprise chez nous les gros-porteurs. Mais on savait auparavant que les autorités n’ont aucun respect, aucune considération pour les conducteurs de camions. Parce qu’il faut les comprendre aussi, c'est des ignorants. À mon avis, une réunion de trois jours au minimum devrait se tenir. Histoire d’inviter les acteurs concernés », martèle Diallo Niang, Secrétaire général du Syndicat des Gros Porteurs du Sénégal.



Poursuivant sa réaction, monsieur Niang informe: « et pourtant lors de notre dernière concertation, beaucoup de mesures ont été prises. On avait dit que les containers non encore déchargés, vont rester à l’intérieur du port, contrairement aux containers vides. Deuxièmement, on avait dit de ne plus contrôler les voitures aux rond-points situés aux alentours du port. On avait demandé également à ce que la douane travail 24h/24h pour rehausser l’économie nationale déjà faussée par la covid-19 ».



Suite à ces discussions M. Niang soutient que les autorités leur avaient promis de leur revenir favorablement après avoir échangé avec la police et la gendarmerie nationales. Mais à leur grande surprise, le Gouverneur est sorti pour leur interdire de circuler à certaines heures dans la capitale.

« Nous les transporteurs avons prévu une concertation avec les syndicats dans les plus brefs délais pour contrecarrer cette décision qui ne nous arrange point », menace le Secrétaire général.