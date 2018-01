​Iran: neuf morts dans les violences de la nuit dernière dans la région d'Ispahan

Six manifestants sont morts dans des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police à Qahderijan. Un enfant de 11 ans a lui été tué et son père blessé par des tirs de manifestants à Khomeinyshahr alors qu'ils passaient près d'un rassemblement.



Un jeune membre des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime, a par ailleurs été tué et un autre blessé par des tirs de fusil de chasse à Kahriz Sang.



Une centaine d'arrestations



Les autorités avaient en outre déjà fait état le 1er janvier au soir de la mort d'un policier, tué par des tirs d'une arme de chasse à Najafabad.Une centaine de personnes ont par ailleurs été arrêtées le même soir dans la province d'Ispahan, selon la télévision d'Etat.



Quelque 450 personnes ont été arrêtées depuis samedi à Téhéran, moins touchée que les petites villes iraniennes par le mouvement de protestation. Selon le sous-préfet de Téhéran, deux cent personnes ont été arrêtées samedi, 150 dimanche et environ une centaine lundi.



Au total, 21 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations contre les difficultés économiques et le pouvoir, qui ont débuté le 28 décembre à Machhad, deuxième ville du pays, dans le nord-est de l'Iran.