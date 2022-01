​Ismaila Sarr retenu en Angleterre: le Sénégal engage un bras de fer contre Watford

Dans un communiqué officiel diffusé sur ses réseaux sociaux, la Fédération Sénégalaise de Football a annoncé "le maintien de la convocation" d'Ismaila Sarr pour la CAN. L'ailier est retenu par son club, Watford, qui ne souhaite pas le libérer et en a informé la sélection par courrier.



S'appuyant sur "la circulaire dérogatoire de la FIFA", la Fédération réclame une libération du joueur "au plus tard le 3 janvier" et menace de "s'en référer aux instances compétentes" si le club anglais ne collabore pas.



Actuellement blessé, Sarr ne devrait de toutes façons pas être disponible pour les matchs de poule de la compétition, mais il pourrait être remis sur pied à temps pour la phase finale.