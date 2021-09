​Issa Tall, capitaine des « Lions » malentendants: « Nous attendons un soutien financier des autorités »

Les « Lions » malentendants attendent un soutien financier des autorités. « Notre groupe était très content de remporter la Coupe d’Afrique. On dansait et nous étions très pressés de retourner au Sénégal avec la Coupe. Nous avons trouvé une forte mobilisation des sénégalais et une délégation ministérielle à l’aéroport. On attend des autorités qu’elles nous soutiennent financièrement, car nous sommes des soutiens de familles », a écrit Issa Tall, capitaine des « Lions ».



« Nous sommes contents d’avoir soulevé la coupe d’Afrique pour notre 1ère participation. C’est une énorme satisfaction pour nous et pour toute la délégation. La motivation est venue du Président de la République qui nous a accompagnés. Ça nous a permis de nous battre jusqu’au bout pour remporter la coupe », a-t-il dit.



Issa Tall est revenu sur la préparation et la motivation de son sélectionneur. « On s’est regroupé pendant 21 jours pour la préparation. On a travaillé matin et soir. Finalement, le travail a payé et le résultat a suivi. Le coach nous a motivés. Il nous avait demandé de bien nous concentrer pour gagner le championnat et ramener la coupe au pays pour une grande première », a-t-il confié.