​Italie : Deux Sénégalais qui vendaient de la drogue dans une pharmacie, arrêtés

Deux (2) Sénégalais âgés de 31 ans et 32 ans ont été arrêtés mardi 24 juillet, en Italie pour trafic de drogue. Ils vendaient leur marchandise dans une pharmacie.



Les dealers présumés, membres d’une organisation criminelle en Italie, ont été trahis par des caméras de surveillance placées par la police italienne aux alentours de l’officine.



En effet, les flics ont été informés des activités lugubres d’une pharmacie. Et, ce sont des va-et-vient qui ont attiré leur attention.



Après avoir obtenu un mandat de perquisition, la police a effectué une descente dans la pharmacie, et a saisi 13 grammes de haschich, 8 grammes de marijuana, de la cocaïne et de l’argent.



Interrogés, les deux jeunes sénégalais sont passés à l’aveu et ont déclaré appartenir à une organisation criminelle, renseigne "les Echos".