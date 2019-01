​Italie : Plusieurs Sénégalais dans un réseau de contrebandiers démantelé

Une bande de contrefacteurs a été démantelé à Milan suite à une opération « San Paolo » de la garde financière de Gênes. Une centaine de personnes dont plusieurs Sénégalais qui ne se limitaient pas à la vente, ont été interpellés.



Ces derniers procédaient également à la production d’étiquettes de marque contrefaits qu’ils collaient à des vêtements de marquent et autres accessoires avant de les vendre.



Le réseau composé de 110 personnes de nationalité italienne, sénégalaise, et chinoise, a été spécialement mis en place « avec des moyens, des locaux et un savoir-faire technologique, visant à exploiter illégalement l’utilisation de marques déposées au détriment des entreprises qui exercent légalement et offrent le possibilité d’un travail régulier et stable », informe « Les Echos ».