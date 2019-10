​Italie: un Sénégalais de 31 ans arrêté avec plus de 28 millions en faux billets

Après l'Espagne où des Sénégalais ont été arrêtés pour trafic de faux billets, un autre de leurs compatriotes a été interpellé en Italie, à Turin, pour les mêmes faits. Ce dernier, un dealer sans papier, âgé de 31 ans, a été arrêté mercredi dernier avec 43 330 euros (28 428154,98 F Cfa) en faux billets.



Selon Vox Populi, 250 grammes de crack et 71 grammes de substance de coupe ont été trouvés par devers lui. Le mis en cause était sous le coup d'une ordonnance de mise en détention pour purger une peine d'un an et neuf mois.