​Italie : un jeune sénégalais arrêté pour faux passeport

Un Sénégalais, âgé de 21 ans, a été arrêté et placé en garde à vue en Italie. Le mis en cause tentait de renouveler sa carte de séjour avec un faux passeport.



Le journal « Les Échos » informe qu’après vérification des codes de sécurité par les agents de la police des frontières maritimes et aériennes de Salerne, pour vérifier l’authenticité du document, le jeune homme a été déclaré coupable du délit de détention d’un document falsifié.



Il a été mis à la disposition de l'autorité judiciaire et emmenée à la maison carcérale de Salerne.