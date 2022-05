​JOFS : le Sénégal domine l’Italie et termine 5ème mondial

Le Sénégal a amélioré son rang après son élimination en quarts de finale dans cette 24ème édition des Jeux olympiques des sourds (4-3, a.p.), le mardi 10 mai 2022. En effet, les « Lions » malentendants, Champions d’Afrique en titre, ont gagné leurs deux matchs de classement.



Opposés à l’Italie le samedi 14 mai 2022 pour les 5èmes et 6èmes places, ils se sont imposés aux tirs au but (0-0 a.p. t.a.b 2-0). Au total, le Sénégal a disputé 7 matchs dans ce tournoi, pour 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Les « Lions » malentendants ont inscrit 14 buts contre 7 encaissé.



Auteur de 6 buts dans cette compétition, Pape Serigne Mbaye Mbengue est le meilleur de l’équipe, suivi de Khadim Marro (3 buts) et Djiby Mbengue (2 buts). Les joueurs Papa Adama Diarra, Laurent Kor Mendy et Assane Ndao ont inscrit chacun 1 réalisation.