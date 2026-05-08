​JOJ 2026 : comment le Sénégal prépare un bouclier sécuritaire face aux menaces terroristes

Le Sénégal renforce son dispositif sécuritaire face à la menace terroriste régionale grâce au projet européen Public Spaces+, piloté par la FIIAPP et la Guardia Civil espagnole.



Selon une information rapportée par eureporter, ce programme a permis de former à Dakar douze membres d'élite de la police et de la gendarmerie dans des domaines critiques tels que le « tir de précision tactique » et la « maîtrise des techniques cynophiles d’intervention ».



Ce modèle, fondé sur une transmission de compétences « en cascade », garantit non seulement des standards techniques élevés mais aussi le strict « respect des droits humains et de l'égalité des sexes » au sein des institutions sénégalaises.



Cette montée en puissance opérationnelle s’inscrit dans une perspective stratégique majeure : la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse prévus fin 2026.



L’événement constituera « un véritable test pour les forces de l'ordre » dans un pays partageant ses frontières avec le Sahel central, zone d'activité intense pour des groupes armés.



Comme le souligne la source de l'information, ces initiatives financées par l'UE sont essentielles pour «renforcer la capacité du Sénégal à contenir ces risques» et assurer la protection des espaces publics lors de ce rendez-vous international exceptionnel.



