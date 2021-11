​JOJ-Dakar 2026 : Macky Sall promet des bourses aux athlètes sénégalais

Invité spécial du Comité international olympique (CIO) à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo-2020, le président de la République n’avait pas pu faire le déplacement au Japon pour des raisons de Covid-19 qui sévissait dans le pays. Il a alors profité de la cérémonie de remise de la flamme olympique des mains de Mamadou Diagna Ndiaye pour promettre des bourses et stages aux athlètes.



«Je serai à côté du président Mamadou Diagna Ndiaye du CNOSS, ainsi que de toutes les fédérations pour préparer les athlètes, les encadreurs, les accompagner, afin de faire de Dakar-2026, un moment important de rencontres de la jeunesse mondiale, pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Nous allons nous employer à accorder des bourses et des stages pour les athlètes afin de leur permettre d'être au rendez-vous », a promis le Président Sall.



Macky Sall a notamment demandé aux jeunes de se concentrer pour préparer les JOJ Dakar-2026. « Je continuerai à travailler d'arrache-pied pour doter la jeunesse et les sportifs sénégalais d'infrastructures qui sont de niveau mondial. De sorte, vous n’aurez plus besoin de vous entrainer dans d’autres environnements et vous aurez tout sur place. C’est pourquoi je voudrais lancer un appel aux jeunes, à leur éveil pour ne pas se laisser divertir et surtout de pouvoir se concentrer sur les préparations du futur. Et le futur, ce sont les JOJ Dakar 2026. C’est maintenant qu’il faut préparer « Dakar 2026 », a-t-il soutenu.