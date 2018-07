​Japon : des intempéries font plus de 50 morts

Selon Yoshihide Fujitani, un responsable de la gestion des catastrophes de la préfecture d'Hiroshima, cité par l'AFP, les opérations de secours sont maintenues sur 24 heures.



Un hôpital de Kurashiki abritant plus de 300 personnes, dans la préfecture d'Okayama, est confronté à une coupure d'électricité et d'approvisionnement en eau.

Les patients d'un hôpital évacués par les services de secours.

Les sinistrés sont hélitreuillés ou évacués par bateau dans cette région complètement inondée par des précipitations ayant dépassé le mètre.



Plus de 50.000 sapeurs-pompiers, policiers et militaires des Forces d'autodéfense sont déployés sur le terrain pour évacuer les sinistrés.

