​Jaxaay: un Ghanéen arrêté après des accusations d'abus sexuels sur plusieurs mineurs

Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’Arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a arrêté un Ghanéen, le 11 mars 2026, aux environs de 17 heures. Ce dernier est accusé d'abus sexuels sur plusieurs enfants du quartier par ses voisins.



A l’origine des faits, les policiers ont été alertés par un citoyen signalant un risque de lynchage imminent. Arrivés sur place, ils ont procédé à l'extraction sécurisée du suspect et à la stabilisation de la zone.

D’après le communiqué de la police, le fils d'une colocataire du plaignant a rapporté à sa mère que le suspect lui avait ordonné de retirer son sous-vêtement. Suite à son refus et à son expulsion de la chambre, le jeune témoin a révélé que d'autres enfants se trouvaient encore à l'intérieur. Saisi de cette information, le père de l'une des victimes s'est rendu sur les lieux. En entrant dans la chambre, il aurait surpris son fils assis sur les genoux du mis en cause.



Interrogé sur place, l'individu a tenté de justifier cette promiscuité en alléguant qu'il initiait l'enfant à l'usage d'une console de jeux (PlayStation). L'exploitation des témoignages des victimes identifiées, âgées de sept (07) à dix (10) ans, met en lumière un mode opératoire récurrent. Le suspect attirait les mineurs sous le prétexte fallacieux de jouer aux jeux vidéo. Une fois l'isolement garanti, il commettait les agressions. L'une des victimes a formellement déclaré avoir subi une pénétration sexuelle le jour même de l'intervention. Pour garantir la discrétion de ses victimes, il leur remettait de menues sommes d'argent ou des friandises.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour « détournement de mineurs, actes contre nature, pédophilie et viol ». Si plusieurs enfants ont pris la fuite lors de la confusion générale, les investigations se poursuivent activement pour identifier l'ensemble des victimes potentielles.