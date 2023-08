​Jean Paul Dias (BBY) : « si le candidat choisi ne me convient pas, je ne vais pas le soutenir »

Jean Paul Dias, chef de file du Bloc des centristes Gaïndé (BCG) et membre de la coalition Benno bokk yakaar, n'est pas prêt à soutenir le candidat de la mouvance présidentielle qui ne le convient pas. Il l'a fait savoir ce dimanche à l'émission Grand jury de la RFM.



« Je ne ne citerai aucun nom. Ils sont tous des candidats sérieux. Quand le candidat sera choisi nous verrons. S'il nous convient, nous le soutiendrons honnêtement et ouvertement. S'il ne nous convient pas, on ne le soutiendra pas », a dit Jean Paul Dias.



À moins de 7 mois de la présidentielle du 25 février au Sénégal, le candidat de la coalition au pouvoir n'est toujours pas connu. Le Président Macky Sall qui a reçu carte blanche de ses alliés, a affirmé avoir un problème pour faire le choix. « J'ai un problème. Je ne peux pas choisir», avait-il dit, lors d'une réunion au Palais avec les responsables de BBY et candidats à la candidature.



Pour l'heure, les concertations et discussions se poursuivent entre candidats pour avoir un consensus.