​Jean Pierre Bemba face aux juges pour sa libération

Après son acquittement vendredi dernier par la Cour pénale internationale, Jean Pierre Bemba sera face aux juges pour une audience cruciale.



Il pourrait s'agir de l' audience de la libération pour Jean-Pierre Bemba.



Ce mardi, les avocats de l'ancien Vice-président de la République Démocratique du Congo vont plaider son acquittement devant les juges de la Cour pénale internationale.



La semaine dernière, Jean-Pierre Bemba a été relaxé des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.



Seulement, cette sentence n'a pas été assortie d'une libération immédiate.

En 2016, Jean Pierre Bemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les atrocités commises par ses troupes en République centrafricaines entre 2002 et 2003.



Selon la Cour, le chef du Mouvement de Libération du Congo (MLC) n'avait entrepris aucune démarche pour arrêter les violences commises par ces troupes durant cette période.



En prononçant son acquittement, la chambre d'appel de la CPI a estimé qu'absent de la Centrafrique au moment des faits, il n'aurait pas pu contrôler à distance les agissements de sa milice.