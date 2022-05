​Jeux Olympique de football des sourds : le Sénégal termine 1er et croise l’Allemagne en quarts

Grace à un doublé de Pape Serigne Mbengue (15’, 82’), le Sénégal a battu l’Ouzbékistan, qui avait réduit le score par Temir Malick (39’). Avec cette troisième consécutive, le Sénégal vire en tête du classement et croise en quarts de finale l’Allemagne, deuxième de la poule C.



Quant à la Pologne, elle a perdu son fauteuil de leader en essuyant une défaite devant la lanterne rouge, le Mexique (0-1). Du coup la Pologne affronte le tenant du titre, la Turquie, le leader de la Poule C en quarts de finale.



Entamés le 30 avril dernier à Caxias do Sul au Brésil, les jeux olympiques de football des sourds prennent fin le 15 mai 2022.



Poule D : 5ème journée

Dimanche 8 mai 2022

Ouzbékistan / Sénégal 1-2

Pologne / Mexique 0-1

Exempt : Grèce



Classement 5ème journée Poule D :

1er Sénégal (10 pts +7)

2ème Pologne (7 pts +9)

3ème Grèce (6 pts -6)

4ème Ouzbékistan (3 pts -5)

5ème Mexique (3 pt -8)