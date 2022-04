​Jeux Olympiques de football des sourds : la Pologne, premier adversaire des « Lions » malentendants

Logé dans la poule D, le Sénégal, qui vise une qualification en quart de finale, sera exempté lors de la 1ère journée. Le champion d’Afrique en titre effectue sa 1ère sortie dans la compétition le lundi 2 mai 2022 à 13h00 GMT face à la Pologne.



Ensuite, les « Lions » malentendants croiseront deux jours plus tard la Grèce, puis le Mexique le vendredi 6 mai 2022 à 17h00 GMT, avant d’affronter l’Ouzbékistan lors de la dernière journée. Le match est calé le dimanche 8 mai 2022 à 13h00 GMT, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



À noter que 20 nations participeront à cette 24ème édition des Deaflympics, qui se tiendront à Caxias Do Sul (Brésil), du 30 avril au 15 mai 2022. La dernière édition en 2017 a été remportée par la Turquie. Outre le Sénégal, le Cameroun, le Mali et l’Egypte sont les autres représentants africains dans ce tournoi.



1ère journée : Poule D

Vendredi 30 avril 2022

13h00 Grèce / Mexique

17h00 Ouzbékistan / Pologne

Exempt : le Sénégal



2ème journée : Poule D

Lundi 2 mai 2022

13h00 Sénégal / Pologne

17h00 Grèce / Ouzbékistan

Exempt : Mexique



3ème journée Poule D

Mercredi 4 mai 2022

13h00 Mexique / Ouzbékistan

17h00 Sénégal / Grèce

Exempte : Pologne



4ème journée Poule D

Vendredi 6 mai 2022

13h00 Pologne / Grèce

17h00 Mexique / Sénégal

Exempt : Ouzbékistan



5ème journée Poule D

13h00 Ouzbékistan / Sénégal

17h00 Pologne / Mexique

Exempt : Grèce