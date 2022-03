​Jeux Olympiques de football des sourds : les « Lions » malentendants placés dans la poule D

20 nations, réparties dans quatre poules de cinq équipes, disputeront le tournoi, qui se tiendra au Brésil du 30 avril au 15 mai 2022. Le Sénégal, qui doit défendre son statut de Champion d’Afrique, après avoir remporté la 1ère édition de la CAN des sourds au Kenya, est fixé sur son sort.



Les « Lions » malentendants sont logés dans la poule D, en compagnie de la Grèce, du Mexique et de l’Ouzbékistan. Outre le Sénégal, le Mali, le Cameroun et l’Égypte sont les autres représentants africains dans ce tournoi.



Composition des poules :

Poule A : Argentine, Egypte, France, Ukraine, Corée du Sud



Poule B : Pays-Bas, Brésil, Cameroun, Italie, Iran



Poule C : Mali, États-Unis, Irak, Turquie, Allemagne



Poule D: Sénégal, Grèce, Mexique, Ouzbékistan, Pologne