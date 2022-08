​Jeux Solidarité islamique : Louis François Mendy et Mansour Lo médaillés

Contrairement à celle du mardi, la journée de mercredi a été riche en médailles pour le Sénégal. Les « Lions » ont récolté deux médailles, dont un argent en athlétisme avec Louis François Mendy au 110 m haies et un bronze en taekwondo avec Mansour Lo (63 kg).



Après la médaille de bronze d’Amath Faye au triple saut, Louis François Mendy, en finale du 110 m haies, a offert au Sénégal sa deuxième médaille des Jeux de la Solidarité islamique en athlétisme. Le recordman du Sénégal du 110 m haies a à nouveau battu le record du Sénégal de 13’’43 à 13’’28. Une performance qui lui a valu une médaille d’argent, la toute première du Sénégal dans ces Jeux, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Taekwondo : Mansour Lo décroche le bronze



Après Ndèye Maty Sarr (-53 kg) et Baye Galass (-54 kg), qui ont raté leur entrée dans ces Jeux de la Solidarité islamique, Mansour Lo (- 63kg) a sauvé l’honneur des taekwondistes, en décrochant la médaille de bronze au terme d’une lutte âpre.



Football : avec une défaite et un nul, le Sénégal est proche de l’élimination

L’équipe nationale locale du Sénégal, battue d’entrée par le pays hôte, la Turquie (0-1), a partagé les points du nul (1-1), mercredi, face à l’Algérie, en 2ème journée de la 5ème édition des Jeux islamiques Konya en Turquie.



Avec ce nul, la chance de qualification de l’équipe nationale locale est plus ou moins compromise. Pour espérer décrocher la qualification, les protégés de Pape Bouna Thiaw doivent obligatoirement dompter les « Lions » indomptables du Cameroun (au moins 2-0) ce vendredi et prier pour une défaite cinglante de l’Algérie (au moins 3-0) face à la Turquie.