​Jeux de Solidarité islamique 2022 : Abou Ba offre une 4e médaille au Sénégal

L’équipe du Sénégal a décroché, jeudi, aux Jeux de la Solidarité Islamique la médaille de bronze du saut en hauteur. Avec un bond de 1m73 en saut en hauteur en para-athlétisme, Abou Ba apporte une quatrième médaille aux Sénégalais, après la troisième remportée mercredi par le taekwondoïste Mouhamadou Mansour Lo.



En athlétisme, Ameth Faye est directement qualifié en finale du saut en longueur prévue ce vendredi où Sangoné Kandji et Saly Sarr ont respectivement terminé 7ème et 8ème de leur série. L’équipe du relais 4x400 m va entrer en lice ce soir à 19h15.



Journée noire pour le taekwondo

Après avoir perdu contre l’Ouzbékistan, Ndèye Ngoné Fall (- 46 kg) est sortie dès le premier tour. Espérant faire mieux après sa victoire d’entrée face au Soudan, Ababacar Sadikh Soumaré (-80 kg) a vu ses rêves brisés par l’Arabie Saoudite en quart de finale. Yacine Diaw (-62 kg) est attendue ce vendredi pour espérer continuer l’aventure, rapporte « Stades ».



Hand-ball : les « Lionnes » sortent par la grande porte

Là aussi, l’équipe féminine de hand-ball malgré sa victoire contre Bengladesh (45-25), sa première dans ce tournoi, est sortie après un bilan médiocre ponctué par deux défaites et une victoire.

Le Sénégal est classé 17ème avec 4 médailles : 1 en argent et 3 en bronze.