​Jeux de Solidarité islamique du vendredi : Zéro médaille au compteur pour le Sénégal

Après l’élimination de Ndeye Ngoné Fall (-46 kg) au 1er tour, la taekwondoïste Yacine Diaw (-62 kg) a été éliminée en quart de finale par une redoutable combattante marocaine.



Hand-ball : les « Lionnes » terminent à la 5ème place

Malgré leur victoire à l’arrachée, face à l’Iran (25-24), les « Lionnes » du hand-ball quittent la compétition avec une décevante 5ème place, avec deux défaites et deux victoires.



Athlétisme : Amath Faye termine à la 6ème place

Qualifié directement en finale du saut en longueur, Amath Faye s’est hissé à la 6ème place, avec un bond de 7m80, insuffisant pour faire la différence. L’équipe du relais 4x400m, avec un chrono de 3’’07’32, a terminé à la 6ème place.



Football : les « Lions » locaux éliminés, malgré la victoire

Les « Lions » locaux du Sénégal ne sont pas qualifiés en demi-finales, malgré leur victoire devant les « Lions » indomptables du Cameroun (2-0), vendredi, en 3ème et dernière journée (Poule A) de la 5ème édition des Jeux islamiques Konya 2022 en Turquie.



Les « Lionnes » du volley-ball terminent par une victoire contre une modeste formation de l’Afghanistan. Après deux revers de suite devant l’Azerbaïdjan et le Cameroun sur le même score (3-0), les « Lionnes » ont sauvé l’honneur en s’offrant l’Afghanistan sur le même tarif.



Pour le programme de ce samedi, les espoirs de décrocher une médaille en or reposent sur Steven Aimable au 100 m pavillon et Adama Thiaw Ndir au 50 m brasse.



Concernant le basket 3x3 dames, le Sénégal défiera l’Iran, avant de faire face à la Gambie, ce samedi. Chez les hommes, la Jordanie et la Palestine seront au menu des « Lions ».