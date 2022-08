​Jeux islamique 2022: Matar Ba exhorte les athlètes de faire mieux qu’en 2017

Le Sénégal va participer à la 5e édition des Jeux islamiques prévus à Konya en Turquie du 8 au 19 août. Comme à la veille de chaque départ, le ministre des Sports a remis le drapeau national aux athlètes. Matar attend beaucoup des sportifs sénégalais.



« En 2017, comme vous le savez, le Sénégal avait réalisé des performances remarquables avec trois (03) médailles individuelles et était classé 21e sur 54 nations participantes. Pour l’édition 2022, nous attendons de meilleurs résultats et comptons sur chacune et chacun de vous pour y arriver, grâce notamment à vos talents indéniables mais surtout à votre volonté irrépressible de combler de joie tous vos compatriotes », a exhorté le ministre des Sports.



Le Sénégal se fera représenter dans 14 disciplines différentes. Il s’agit de dix disciplines individuelles (judo, athlétisme, tir, lutte, tennis de table, escrime, natation, karaté, taekwondo et handisport) et quatre (4) collectives (football, basket, volley-ball et hand-ball).



Pour cette édition, le nombre d’athlète sénégalais a été sensiblement revu à la hausse. Il est passé de 13 participants en 2017 à 110 cette année.