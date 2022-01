​Joseph Antoine Bell : « Le Sénégal ne peut pas continuer comme ça… »

Beaucoup de Sénégalais sont restés sur leur faim quant à la façon de jouer de l’équipe nationale. Avec leur statut de favori à cette Coupe d’Afrique des Nations et leur rang de n°1 en Afrique au classement FIFA, les protégés d’Aliou Cissé ne sont pas encore convaincants.



En l’absence d’un jeu vertical et d’un milieu de terrain créatif, l’attaque des « Lions », sauvée par le penalty transformé par Sadio Mané contre le Zimbabwe (1-0), est restée muette lors des deux derniers matchs en phase de groupe, contre la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0).



Bon nombre de Sénégalais sont sans doute insatisfaits de la prestation de leur équipe nationale. Le chroniqueur camerounais Joseph camerounais Joseph Antoine Bell l’est aussi.

Pour l’ancien gardien de but du Cameroun, la bande au capitaine Kalidou Koulibaly doit montrer autre chose pour assurer leur rang de première nation africaine au classement FIFA.



« Le Sénégal ne peut pas continuer comme ça, ce n’est pas admissible. Il y a des cas de Covid, il y a eu des absences d’accord. Mais, dans le jeu, on doit voir autre chose que ça. L’équipe doit présenter un autre visage que des résultats comme cela », a déclaré dans Actu Cameroun, la légende camerounaise.



En dépit d’un fond de jeu inquiétant, le Sénégal a atteint son premier objectif qu’est la qualification en 8èmes de finale en terminant premier du groupe B.